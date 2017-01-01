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Виталий Кличко: Виню себя за неверный совет Владимиру во время боя с Джошуа

Виталий Кличко: Виню себя за неверный совет Владимиру во время боя с Джошуа

Почетный и «вечный» чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко принял участие в программе «Большой бокс» на телеканале Интер, где обсуждался поединок Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа  за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF/IBO/WBA Super.

Виталий Кличко рассказал, что после нокдауна, в который Владимир отправил Джошуа в шестом раунде, он советовал брату не торопиться, поскольку, по его мнению, британец, набравший большую мышечную массу, не сможет в более поздних раундах быть настолько же активным, как и в начале боя.

«Не говорил никому, но какую-то вину чувствую, - сказал Виталий. – Когда Владимир практически нокаутировал Джошуа, а после окончания раунда пришел в свой угол, я дал брату неверный совет. Я не думал, что Джошуа с такой мышечной массой сможет быть настолько свежим и в концовке боя  - большие мышцы потребляют больше кислорода, а в спорте выносливость связана с разной антропометрией. Поэтому я советовал Владимиру не спешить. Говорил ему: «Не торопись, он придет». Рассчитывал, что после 7-8 раунда Джошуа будет более уставшим, а Владимир получит свой шанс. Сейчас думаю, может, это была ошибка, и надо было брату выложиться и добить Джошуа. Но это рассуждения из серии «если бы да кабы».

Виталий отметил, его брат был на 100 процентов готов к поединку, на все 12 раундов.

«Владимир был хорошо готов, отлично двигался, не давая Джошуа сосредоточиться и подготовить атаку. При весе в 110 килограммов он действительно порхал, как бабочка. Я видел его во время подготовки, в спаррингах и он прекрасно выглядел как в первом, так и в 12-м раундах. Он был готов во всех смыслах, и, если бы не пропустил этот апперкот, который на средней дистанции не видно, все было бы по-другому.  Да, это коронный удар Джошуа, который он часто продуктивно использует. Но как таковой ошибки со стороны брата не было: можно сказать, так звезды сошлись, обстоятельства так сложились. Вошел слишком близко, не увидел, пропустил. Не забываем, что это супертяжелый вес, где все может решить один удар. Если бы не этот коварный апперкот, то, считаю, Владимир выиграл бы бой как минимум по очкам».

Кличко-старший признался, что его удивил и Джошуа. «Своей выносливостью, умением держать удар – все-таки в цель приходилось довольно много, а после них надо было стоять на ногах и продолжать бой. Повторюсь, не думал, что Джошуа, несмотря на большую мышечную массу, сможет быть в хорошей форме и продолжать так быстро атаковать в самых последних раундах».

По материалам: klitschko-brothers
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