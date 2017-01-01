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Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)
Участники национальной сборной Украины завершают сбор в г. Скадовск (Херсонская область), где они провели 21 день ежедневных тренировок под руководством главного тренера Дмитрия Сосновского и других тренеров сборной, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

«Мы выполнили план тренировок и, подводя итоги сбора, хочу сказать, что результатами доволен. Херсонская федерация и Федерация бокса Украины создали нам все условия, чтобы команда была обеспечена всем необходимым для тренировочного процесса. В свою очередь, ребята отлично отработали, каждый день выкладываясь на полную на трехкратных тренировках. Поверьте, - это очень большой объем нагрузок. Ну и море за окном, отличная погода тоже создали нам настроение накануне соревнований», - прокомментировал Дмитрий Сосновский.

Напомним, что в этом году континентальное первенство (EUBC European boxing championships) пройдет г. Харькове с 16 по 25 июня. Чемпионат Европы является одним из квалификационных турниров накануне чемпионата мира, который состоится осенью 2017 в г. Гамбург. Заявку на участие в Чемпионате Европы подали 40 европейских стран. 


Фото: пресс-служба Федерации бокса Украины


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