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Джошуа объяснил, почему не добил Кличко в пятом раунде

Джошуа объяснил, почему не добил Кличко в пятом раунде

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа объяснил, почему не смог добить украинца Владимира Кличко после того, как отправил его в нокдаун в пятом раунде.

«Кличко заслуживает уважения - он феноменальный боксер и... феноменальный человек, - сказал Джошуа в интервью iFL TV. -  Когда я отправляю своих соперников в нокдаун, я тут же стараюсь закончить бой, но Владимир вышел на бой с отличным настроем, и, побывав в нокдауне, он сказал себе, что нет, просто так он этот бой не проиграет. Он поднялся и стал драться. Я израсходовал много сил, пытаясь его нокаутировать, из-за чего устал.

Но я подумал себе, что мне нужно дождаться второго дыхания и перейти в режим легкой работы - подобное я неоднократно проделывал в 15-раундовых спаррингах. Поработать корпусом - нырки, уклоны, какой-то его удар заблокировать. А если где-то и пропустишь вскользь - не страшно. Главное, что так ты тратишь гораздо меньше энергии, чем твой соперник, который старается тебя нокаутировать. И я точно могу сказать, что опыт таких длительных спаррингов мне помог. А когда Владимир отправил меня в нокдаун, я сказал себе то же, что, наверное, сказал себе он в пятом раунде: нет, сдаваться я не собираюсь!»
По материалам: Boxingnews
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