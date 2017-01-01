Джошуа объяснил, почему не добил Кличко в пятом раунде

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа объяснил, почему не смог добить украинца Владимира Кличко после того, как отправил его в нокдаун в пятом раунде.
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