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Владимир Кличко не примет участие в телепередаче, запланированной на 27 мая

Владимир Кличко не примет участие в телепередаче, запланированной на 27 мая

Ранее анонсировалось, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко 27 мая эфире телеканала «Интер» ответит на вопрос о продолжении своей карьеры. Но, очевидно, пока он не принял окончательное решение и не готов поделиться с болельщиками своими планами на будущее.

На официальном сайте «Интера» сообщается, что гостями программы «Большой бокс», станут почетный и «вечный» чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко, а также чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик.

После поражения Владимира в поединке с британцем Энтони Джошуа миллионы поклонников бокса во всем мире волнует вопрос: будет ли украинский боксер драться дальше или на этом завершит свою карьеру? Станет ли последний, проигранный бой концом эпохи Кличко? Что думает по этому поводу его старший брат  Виталий? Что он советует Владимиру?

В студии «Большого бокса» Виталий Кличко и эксперты программы обсудят и рассмотрят нюансы прошедшего поединка Кличко – Джошуа: что не удалось реализовать спортсмену? Почему не прошел его коронный удар – левый хук? Действительно ли так силен Джошуа? Выскажут свои мнения о том, нужно ли Владимиру продолжать спортивную карьеру.
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