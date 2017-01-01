Салидо: Надеюсь, второй бой с Ломаченко состоится

Экс-чемпион мира, 36-летний мексиканец Орландо Салидо (43-13-4, 30 КО) заверил, что рассчитывает провести второй поединок с чемпионом мира во втором полулёгком весе украинцем Василием Ломаченко (8-1, 6 КО). Первое противостояние боксёров состоялось в марте 2014 года, тогда мексиканец добыл противоречивую победу, нанеся украинцу единственное поражение на профи ринге.«Я надеюсь, что этот бой произойдёт. Об этом очень много говорят, люди хотят видеть этот поединок, — приводит слова мексиканца BoxingScene. - В данный момент мы не можем организовать такую встречу, но я надеюсь, что у нас это получится.О первом бое говорят очень много. Я думаю, что не только мы с Василием, но и все болельщики хотят этой встречи вновь. Полагаю, это именно то, что необходимо организовать».27 мая Орландо Салидо возвращается на профессиональный ринг после 11-месячного простоя, в мексиканском городе Сонора Салидо проведёт бой против колумбийца Аристидеса Переса (30-9-2, 16 КО).