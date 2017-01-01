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Салидо: Надеюсь, второй бой с Ломаченко состоится

Салидо: Надеюсь, второй бой с Ломаченко состоится

Экс-чемпион мира, 36-летний мексиканец Орландо Салидо (43-13-4, 30 КО) заверил, что рассчитывает провести второй поединок с чемпионом мира во втором полулёгком весе украинцем Василием Ломаченко (8-1, 6 КО). Первое противостояние боксёров состоялось в марте 2014 года, тогда мексиканец добыл противоречивую победу, нанеся украинцу единственное поражение на профи ринге.

«Я надеюсь, что этот бой произойдёт. Об этом очень много говорят, люди хотят видеть этот поединок, — приводит слова мексиканца BoxingScene. - В данный момент мы не можем организовать такую встречу, но я надеюсь, что у нас это получится.

О первом бое говорят очень много. Я думаю, что не только мы с Василием, но и все болельщики хотят этой встречи вновь. Полагаю, это именно то, что необходимо организовать».
27 мая Орландо Салидо возвращается на профессиональный ринг после 11-месячного простоя, в мексиканском городе Сонора Салидо проведёт бой против колумбийца Аристидеса Переса (30-9-2, 16 КО).
По материалам: Чемпионат.com
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