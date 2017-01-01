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WBA не будет участвовать в организации боя между Мейвезер - Макгрегор

WBA не будет участвовать в организации боя между Мейвезер - Макгрегор

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) не собирается участвовать в организации боя между американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим и ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором, заявил президент WBA Жилберто Хесус Мендоса.

В середине мая президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что 28-летний Макгрегор подписал свою часть контракта на бой с Мейвезером и теперь идет работа со стороной американского боксера.

Ранее в СМИ сообщалось, что Макгрегор и Мейвезер, объявивший о завершении карьеры осенью 2015 года, близки к подписанию контракта на проведение боя по правилам бокса. Однако позднее 40-летний американец попросил журналистов не спрашивать его о возможном возвращении на ринг, заявив, что не собирается этого делать. В середине марта в прессе появилась информация, что арена в Лас-Вегасе зарезервирована на 10 июня 2017 года под бой между Макгрегором и Мейвезером.

«Я знаю, что этот бой можно сделать. Однако хочу дать понять, что WBA не будет участвовать в этом событии. Мы уважаем обоих спортсменов, и мне кажется, что Мейвезер достиг большего, чем Макгрегор в UFC, но бой между ними не должен быть больше, чем выставка. Я полагаю, что это будет всего лишь выставочный бой», - приводит слова Медосы  официальный сайт WBA.

«Не думаю, что это хорошо для бокса – поддержать бой как официальный. Считаю, что оба являются отличными спортсменами, но Флойд завершил карьеру, и если он хочет вернуться, то есть великие боксеры, с которыми он может встретиться и обеспечить хорошее шоу», - заметил глава WBA.

По материалам: Р-Спорт
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