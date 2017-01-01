Команда Руденко не боиться за свою репутацию из-за согласия на бой с Поветкиным

Сегодня, 11:22 152 | Единоборства / Бокс

Команда украинского боксера Андрея Руденко (31-2, 19 КО) не переживает за свою репутацию из-за согласия провести бой против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе россиянина Александра Поветкина (31-1, 23 КО), вовлечённого в допинговый скандал. Об этом сообщил представитель украинского боксёра Владислав Елисеев.



Напомним, Поветкин свой последний поединок провел в декабре, нокаутировав француза Йоанна Дюопа, вышедшего на замену канадцу Бермейну Стиверну, с которым Поветкин должен был провести поединок за титул временного чемпиона по версии WBC. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.







«Возможность провести бой с Поветкиным появилась где-то месяц назад, потом велись переговоры. Нам этот бой очень интересен, потому что Поветкин – сильный соперник и это шанс ворваться в элиту супертяжёлого веса. Мы не обращаем внимания на последние события вокруг Поветкина, к этому бою Александр должен быть абсолютно чист. И мы не боимся того, что бой с Александром как-то может сказаться на нашей репутации», — цитирует Руденко агентство



«Если посмотреть на Дюопа, который провел бой при такой ситуации, то он не ушел из рейтингов WBC. Так что мы не переживаем за свой пояс WBC International и за позиции в рейтингах, - сказал Елисеев. - Андрей уже был в плотной готовности, когда мы начали переговоры, сейчас приступает к спаррингам. Я думаю, что на бой выйдем в наилучшей форме. Уверен, что у нас хорошие шансы на успех».

Команда украинского боксера Андрея Руденко (31-2, 19 КО) не переживает за свою репутацию из-за согласия провести бой против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе россиянина Александра Поветкина (31-1, 23 КО), вовлечённого в допинговый скандал. Об этом сообщил представитель украинского боксёра Владислав Елисеев.Напомним, Поветкин свой последний поединок провел в декабре, нокаутировав француза Йоанна Дюопа, вышедшего на замену канадцу Бермейну Стиверну, с которым Поветкин должен был провести поединок за титул временного чемпиона по версии WBC. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Ранее стало известно , что бой Поветкин – Руденко станет главным событием боксерского вечера в Москве 1 июля.«Возможность провести бой с Поветкиным появилась где-то месяц назад, потом велись переговоры. Нам этот бой очень интересен, потому что Поветкин – сильный соперник и это шанс ворваться в элиту супертяжёлого веса. Мы не обращаем внимания на последние события вокруг Поветкина, к этому бою Александр должен быть абсолютно чист. И мы не боимся того, что бой с Александром как-то может сказаться на нашей репутации», — цитирует Руденко агентство «Р-Спорт» «Если посмотреть на Дюопа, который провел бой при такой ситуации, то он не ушел из рейтингов WBC. Так что мы не переживаем за свой пояс WBC International и за позиции в рейтингах, - сказал Елисеев. - Андрей уже был в плотной готовности, когда мы начали переговоры, сейчас приступает к спаррингам. Я думаю, что на бой выйдем в наилучшей форме. Уверен, что у нас хорошие шансы на успех».