Де ла Хойя о бое Мейвезер - Макгрегор: Только мы сами можем прекратить этот цирк

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя выступил с критикой по поводу возможного боя между завершившим карьеру непобеждённым Флойдом Мейвезером-младшим и бойцом MMA, чемпионом UFC Конором Макгрегором.«Только мы сами можем прекратить этот цирк», — написал де ла Хойя в «Фейсбуке». - Просто нужно прояснить ситуацию и сказать, что мы не будем платить, чтобы увидеть это подобие боя, и сказать нашим друзьям-болельщикам, чтобы они этого тоже не делали.Для Мейвезера и Макгрегора это будет победа для обоих, мы все останемся в проигрыше. Мы станем беднее на $ 100 и упустим прекрасную возможность вернуть бокс на вершину спорта. Подождите, пока лучший боксёр этого поколения побьёт того, кто вообще никогда не боксировал на профессиональном уровне, и наш вид спорта никогда от этого не оправится».