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Тони Беллью: Бой против Паркера мне нравится больше, чем возможный поединок с Хэем

Тони Беллью: Бой против Паркера мне нравится больше, чем возможный поединок с Хэем

Обладатель пояса WBC в крузервейте, британский боксер Тони Беллью (28-2-1, 18 КО) заявил, что не прочь провести еще один поединок со своим соотечественником, экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Дэвидом Хэем (28-3, 26 КО), если последний захочет играть «по его правилам».
 
Тони Беллью, сенсационно досрочно победивший Дэвида Хэя, признался, что не прочь провести еще один поединок со своим земляком, принимая во внимание тот факт, что возможный бой станет очень успешным в коммерческом плане.
 
«Если люди захотят увидеть матч-реванш с Хэем, я сделаю это. И я снова выиграю, - цитирует Беллью Еxpress. – Но Хэй должен понимать, кто сейчас главный. И это уже не он. В прошлый раз мне пришлось танцевать под его музыку. Но теперь я не буду танцевать. Это должен делать он. Это заманчивый бой. Я знаю, что могу побить его, несмотря на то, что он все еще блестящий боец и хорош в своем деле. Думаю, что фанаты хотят увидеть еще один поединок и, думаю, он принесет хорошие цифры».
 
По словам Беллью, он хочет драться в супертяжелом весе, но вряд ли выйдет в ринг с Энтони Джошуа, поскольку понимает, что закончит бой на полу. Также Беллью считает, что обладатель титула WBC в супертяжелом дивизионе – Деонтей Уайлдер – слишком крупный боец для него, а вот с Джозефом Паркером, который владеет поясом WBO, он мог бы встретиться.
 
«Бой против Паркера мне нравится больше, чем возможный поединок с Хэем. Моя мечта - стать чемпионом мира в супертяжелом весе, и я не смогу осуществить ее победив Хейфакера. Хочу принять правильное для себя решение, о котором все вскоре узнают. Мне нравится потенциальный бой с Джозефом Паркером, но я также считаю, что у меня есть незавершенные дела с Хэем. Он все еще продолжает эту тему с травмой. Пока все, что он сделал – показывал свои фотографии. Сейчас он бьет мешок, но это никому не интересно. Просто сражайся и заткнись».
По материалам: klitschko-brothers
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