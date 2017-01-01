Промоутер Джошуа:: Все идет к реваншу с Кличко

Британский промоутер Эдди Хирн оценил вероятность второго боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и WBA Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) и украинским ветераном Владимиром Кличко (64-5, 53 КО).
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