Промоутер Джошуа: Все идет к реваншу с Кличко

Сегодня, 13:32 0 | Единоборства / Бокс

Британский промоутер Эдди Хирн оценил вероятность второго боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и WBA Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) и украинским ветераном



У Владимира Кличко есть право на незамедлительный реванш. Свое решение 41-летний боксер намерен озвучить в ближайшую субботу в программе «Великий бокс» на телеканале «Интер».



«Мы хотим провести следующий бой против Кличко. Сигналы, которые мы получаем из лагеря Владимира, говорит о том, что, скорее всего, будет реванш между Кличко и Джошуа. Мы изучаем цифры: где и когда может пройти бой. В течение нескольких следующих недель все эти вопросы будут обсуждаться», — приводит слова Хирна The Sun.



Представители британца уже согласовали с IBF и WBA переносы обязательных защит против Кубрата Пулева и Луиса Ортиса соответственно.



Ранее Эдди Хирн озвучил предварительную информацию по второму бою между Кличко и Джошуа. Промоутеры планируют поединок на 28 октября. Мегафайт может принять стадион в Кардиффе, есть варианты проведения боя в Лас-Вегасе, Дубае или Китае.

Британский промоутер Эдди Хирн оценил вероятность второго боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и WBA Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) и украинским ветераном Владимиром Кличко (64-5, 53 КО).У Владимира Кличко есть право на незамедлительный реванш. Свое решение 41-летний боксер намерен озвучить в ближайшую субботу в программе «Великий бокс» на телеканале «Интер».«Мы хотим провести следующий бой против Кличко. Сигналы, которые мы получаем из лагеря Владимира, говорит о том, что, скорее всего, будет реванш между Кличко и Джошуа. Мы изучаем цифры: где и когда может пройти бой. В течение нескольких следующих недель все эти вопросы будут обсуждаться», — приводит слова Хирна The Sun.Представители британца уже согласовали с IBF и WBA переносы обязательных защит против Кубрата Пулева и Луиса Ортиса соответственно.Ранее Эдди Хирн озвучил предварительную информацию по второму бою между Кличко и Джошуа. Промоутеры планируют поединок на 28 октября. Мегафайт может принять стадион в Кардиффе, есть варианты проведения боя в Лас-Вегасе, Дубае или Китае.

По материалам: Sportarena