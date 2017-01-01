Тайсону Фьюри не вернут лицензию до слушания по антидопинговому делу

Сегодня, 11:17 0 | Единоборства / Бокс

Британский совет по боксу (BBBoC) не вернёт бывшему чемпиону мира в супертяжёлом весе



«BBBoC ждёт исхода слушания UKAD, и до тех пор его действие его лицензии будет приостановлено. Затем BBBoC выслушает позицию мистера Фьюри», — сообщил генеральный секретарь BBBoC Роберт Смит Press Association Sport.



Ранее Фьюри выражал намерение вернуться на ринг ближайшим летом, но теперь, скорее всего, не сможет сделать этого.

Британский совет по боксу (BBBoC) не вернёт бывшему чемпиону мира в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри боксёрскую лицензию до тех пор, пока он не решит свои проблемы с Британским антидопинговым агенством (UKAD). Ранее UKAD обвинил Фьюри в употреблении запрещённых веществ, однако слушание по его делу до сих пор не состоялось и в мае было перенесено на неопределённый срок.«BBBoC ждёт исхода слушания UKAD, и до тех пор его действие его лицензии будет приостановлено. Затем BBBoC выслушает позицию мистера Фьюри», — сообщил генеральный секретарь BBBoC Роберт Смит Press Association Sport.Ранее Фьюри выражал намерение вернуться на ринг ближайшим летом, но теперь, скорее всего, не сможет сделать этого.