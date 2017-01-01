Соперником Александра Поветкина 1 июля станет украинец Андрей Руденко

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе 37-летний российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин (31-1, 23 КО) проведет следующий поединок против украинца Андрея Руденко (31-2, 19 КО), сообщает



Последний бой Руденко провёл в декабре прошлого года, когда единогласным решением судей победил Джейсона Бергмана.



Напомним, в прошлом году из-за уличения Поветкина в применении допинга было отменено два боя в его участием.



21 мая в Москве Поветкин должен был встретится с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, но за девять дней до боя стало известно, что проба россиянина дала положительный результат на запрещенный препарат мельдоний.



Свой последний бой Поветкин провел в декабре в Екатеринбурге, нокаутировав француза Жоана Дюопа, который вышел на замену канадцу Бермейну Стиверну (25-1-2, 21 КО), с которым россиянин должен был провести поединок за титул временного чемпиона по версии WBC. Перед боем стало известно, что допинг-проба Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе 37-летний российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин (31-1, 23 КО) проведет следующий поединок против украинца Андрея Руденко (31-2, 19 КО), сообщает промоутерская компания «Мир бокса» . Бой Поветкин — Руденко будет главным событием боксерского вечера в Москве 1 июля.Последний бой Руденко провёл в декабре прошлого года, когда единогласным решением судей победил Джейсона Бергмана.Напомним, в прошлом году из-за уличения Поветкина в применении допинга было отменено два боя в его участием.21 мая в Москве Поветкин должен был встретится с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, но за девять дней до боя стало известно, что проба россиянина дала положительный результат на запрещенный препарат мельдоний.Свой последний бой Поветкин провел в декабре в Екатеринбурге, нокаутировав француза Жоана Дюопа, который вышел на замену канадцу Бермейну Стиверну (25-1-2, 21 КО), с которым россиянин должен был провести поединок за титул временного чемпиона по версии WBC. Перед боем стало известно, что допинг-проба Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.