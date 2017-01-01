Четыре спарринг-партнера помогут Устинову перед боем с Окендо

Владимир Хрюнов, промоутер супертяжеловеса Александра Устинова (34-1, 25 КО), заявил, что при подготовке к намеченному на 8 июля бою в Лондоне с пуэрториканцем Фресом Окендо (37-8, 24 КО) россиянин будет тренироваться с четырьмя спарринг-партнерами из России, Польши и Казахстана.Победитель назначенного на 3 июня боя за вакантный титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA между американцем Шенноном Бриггсом и Окендо должен был провести свою первую защиту именно с Устиновым.WBA во вторник официально сообщила о положительной допинг-пробе Бриггса. Бой Бриггс – Окендо отменен.«Александр Устинов на следующей неделе начнет подготовку к бою, который мы намерены провести 8 июля в Лондоне, - сказал Хрюнов. - Весь тренировочный процесс пройдет в Минске. Александру в работе будут помогать четыре спарринг-партнера - один из Казахстана, один из Польши и два из России.Мы рассматривали вероятность того, что Окендо победит Бриггса, поэтому уже подобрали боксеров, действующих в похожей манере. Вчера состоялся очередной тур переговоров с адвокатом Окендо, и мы надеемся, что они в ближайшее время примут наши условия».Бой Окендо - Устинов намечено организовать в рамках вечера бокса, в котором состоится поединок чемпиона мира WBO британца Билли Джо Сондерса и временного чемпиона WBO грузина Автандила Хурцидзе.