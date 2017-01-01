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Бой Бриггс — Окендо отменен

Бой Бриггс — Окендо официально отменен

Бой между 45-летним американцем Шенноном Бриггсом (60-6-1, 53 КО) и Фресом Окендо (37-8, 24 КО) из Пуэрто-Рико за вакантный титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA отменен, сообщает Fightnews.

Информации о возможном переносе даты поединка нет. Организаторы боя возвращают зрителям стоимость купленных билетов.

Напомним, бой Бриггс – Окендо должен был состояться 3 июня в Голливуде (Флорида, США), однако американец провалил допинг-тест. В организме Бриггса был выявлен повышенный уровень тестостерона.

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