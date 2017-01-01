Джошуа советует Кличко: Друг, это было отменное выступление, уйди на позитивной ноте

Сегодня, 10:16 0 | Единоборства / Бокс

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF/IBO/WBA Super 27-летний британец Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) считает, что его прошлому сопернику, 41-летнему украинскому ветерану



«Кличко мне проиграл, но всё же он вышел из боя как победитель, — цитирует Энтони Hindustan Times. — В реванше на кону будут и титулы, и гордость. И, знаете, это как раз такой бой, в котором, как он считает, у него есть шансы побить меня, а мне уже есть, что терять. Я — только за.



Я не Владимир и не знаю, о чём он думает, но если бы он меня слышал, я бы сказал: "Друг, это было отменное выступление, ты был очень хорош, но всё же не выиграл. Так что лучше уйди на позитивной ноте, пускай уже при ходят другие"».

Ожидается, что Кличко объявит планы на ближайшее будущее в субботу, 27 мая.



Если Кличко решит, что ему нужен реванш, этот поединок состоится осенью. Если украинец посчитает, что в ответном бое смысла нет, то Джошуа, скорее всего, сразится с обязательным претендентом по версии IBF болгарином Кубратом Пулевым.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF/IBO/WBA Super 27-летний британец Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) считает, что его прошлому сопернику, 41-летнему украинскому ветерану Владимиру Кличко (64-5, 53 КО), лучше не выходить на матч-реванш, а повесить перчатки на гвоздь «на позитивной ноте».«Кличко мне проиграл, но всё же он вышел из боя как победитель, — цитирует Энтони Hindustan Times. — В реванше на кону будут и титулы, и гордость. И, знаете, это как раз такой бой, в котором, как он считает, у него есть шансы побить меня, а мне уже есть, что терять. Я — только за.Я не Владимир и не знаю, о чём он думает, но если бы он меня слышал, я бы сказал: "Друг, это было отменное выступление, ты был очень хорош, но всё же не выиграл. Так что лучше уйди на позитивной ноте, пускай уже при ходят другие"».Ожидается, что Кличко объявит планы на ближайшее будущее в субботу, 27 мая.Если Кличко решит, что ему нужен реванш, этот поединок состоится осенью. Если украинец посчитает, что в ответном бое смысла нет, то Джошуа, скорее всего, сразится с обязательным претендентом по версии IBF болгарином Кубратом Пулевым.