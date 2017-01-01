Арум: Бой Джошуа — Кличко был лучшим со времен боя Льюис — Виталий Кличко

Сегодня, 10:02 0 | Единоборства / Бокс

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, дал оценку поединку в супертяжёлом весе между Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) и



«Я думаю, это был потрясающий поединок, — приводит слова Арума Boxingtalk. - Это был лучший бой в супертяжёлом весе со времён встречи между Ленноксом Льюисом и Виталием Кличко. Мы не видели классных боёв в этом весе очень долгое время, но в этом было очень интересно и была драма.



Я думал, что с Джошуа покончено, но он сумел встать и решил дело в свою пользу. Это был отличный бой и классный бокс».

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, дал оценку поединку в супертяжёлом весе между Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) и Владимиром Кличко (64-5, 53 КО), назвав эту встречу лучшей в супертяжёлом весе за многие годы.«Я думаю, это был потрясающий поединок, — приводит слова Арума Boxingtalk. - Это был лучший бой в супертяжёлом весе со времён встречи между Ленноксом Льюисом и Виталием Кличко. Мы не видели классных боёв в этом весе очень долгое время, но в этом было очень интересно и была драма.Я думал, что с Джошуа покончено, но он сумел встать и решил дело в свою пользу. Это был отличный бой и классный бокс».