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Валуев: Думаю, Кличко просто так не уйдет

Валуев: Думаю, Кличко просто так не уйдет

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе россиянин Николай Валуев в интервью «Советскому спорту» поделился впечатлениями от поединка между британцем Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) и украинцем Владимиром Кличко (64-5, 53 КО).

«Мне удалось посмотреть этот бой, и, на мой взгляд, он получился отменным. Зрители получили то, что хотели. Правда, я ожидал, что Владимир победит.

В силу возраста, кондиции уже не те, что раньше, мягко говоря. Соперник почти вдвое моложе. Поэтому к концу поединка, несмотря на практику, молодость и сила превзошли опыт. И Джошуа всецело воспользовался своим молодым возрастом. 

Но он победил не только за счёт этого. Давно известно, что Кличко неудобно драться с высокорослыми боксерами. И ещё ему неудобно драться с теми, кто любит большое количество времени проводить в клинчах. Владимир любит работать либо в клинче, либо держать соперника на расстоянии, но с Джошуа такое не прошло. Он хорошо контролировал ситуацию, спасал себя от клинчей, при этом постоянно атакуя.

Ушло ли время Владимира? Думаю, он просто так не уйдёт. Пока будут светить какие-то деньги, он будет продолжать карьеру. Что касается реванша, не знаю, прописано ли это в контракте, ну и, конечно, немаловажно согласие самого Джошуа».
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