Команда Устинова начала переговоры о бое с Окендо

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Команда российского боксера-супертяжеловеса Александра Устинова (34-1, 25 КО) приступила к переговорам о бое с Фресом Окендо (37-8, 24 КО), после того как соперник пуэрториканца американец Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 КО) был



Напомним, ранее WBA санкционировала титульный бой между Бриггсом и Окендо, победитель которого должен был провести свою первую защиту именно с Устиновым.



«Шеннон Бриггс провалил допинг-тест, и его бой с Фресом Окендо, намеченный на 3 июня, не состоится, - сказал промоутер Устинова Владимир Хрюнов. - И мы уже начали переговоры с командой Окендо о проведении поединка. Матч планируется провести 8 июля в Лондоне, думаю, что переговоры завершатся очень быстро.



WBA теперь должна дисквалифицировать Бриггса, и Александр Устинов проведет титульный бой за звание «регулярного» чемпиона мира WBA с Окендо».



Встречу намечено организовать в рамках вечера бокса, в котором состоится бой чемпиона мира WBO британца Билли Джо Сондерса и временного чемпиона WBO грузина Автандила Хурцидзе.

Команда российского боксера-супертяжеловеса Александра Устинова (34-1, 25 КО) приступила к переговорам о бое с Фресом Окендо (37-8, 24 КО), после того как соперник пуэрториканца американец Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 КО) был уличен в употреблении допинга Напомним, ранее WBA санкционировала титульный бой между Бриггсом и Окендо, победитель которого должен был провести свою первую защиту именно с Устиновым.«Шеннон Бриггс провалил допинг-тест, и его бой с Фресом Окендо, намеченный на 3 июня, не состоится, - сказал промоутер Устинова Владимир Хрюнов. - И мы уже начали переговоры с командой Окендо о проведении поединка. Матч планируется провести 8 июля в Лондоне, думаю, что переговоры завершатся очень быстро.WBA теперь должна дисквалифицировать Бриггса, и Александр Устинов проведет титульный бой за звание «регулярного» чемпиона мира WBA с Окендо».Встречу намечено организовать в рамках вечера бокса, в котором состоится бой чемпиона мира WBO британца Билли Джо Сондерса и временного чемпиона WBO грузина Автандила Хурцидзе.