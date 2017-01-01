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Команда Устинова начала переговоры о бое с Окендо

Команда Устинова начала переговоры о бое с Окендо

Команда российского боксера-супертяжеловеса Александра Устинова (34-1, 25 КО)  приступила к переговорам о бое с Фресом Окендо (37-8, 24 КО), после того как соперник пуэрториканца американец Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 КО) был уличен в употреблении допинга.

Напомним, ранее WBA санкционировала титульный бой между Бриггсом и Окендо, победитель которого должен был провести свою первую защиту именно с Устиновым.

«Шеннон Бриггс провалил допинг-тест, и его бой с Фресом Окендо, намеченный на 3 июня, не состоится, - сказал промоутер Устинова Владимир Хрюнов. - И мы уже начали переговоры с командой Окендо о проведении поединка. Матч планируется провести 8 июля в Лондоне, думаю, что переговоры завершатся очень быстро.

WBA теперь должна дисквалифицировать Бриггса, и Александр Устинов проведет титульный бой за звание «регулярного» чемпиона мира WBA с Окендо».

Встречу намечено организовать в рамках вечера бокса, в котором состоится бой чемпиона мира WBO британца Билли Джо Сондерса и временного чемпиона WBO грузина Автандила Хурцидзе.
По материалам: Р-Спорт
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