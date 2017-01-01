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WBA подтвердила, что Шэннон Бриггс провалил допинг-тест
WBA подтвердила, что Шэннон Бриггс провалил допинг-тестВсемирная боксерская ассоциация (WBA) подтвердила, что третий номер рейтинга организации 45-летний американский супертяжеловес  Шэннон Бриггс (60-6-1, 53 КО) провалил допинг-тест.

Допинг-тест проводила Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) в рамках программы WBA Fair Boxing. Проба, взятая у Бриггса 14 мая содержит повышенный уровень тестостерона.

Боксер имеет право запросить у WBA вскрытие допинг-пробы «Б», поэтому на данном этапе VADA воздерживается от дальнейших комментариев.

Напомним, 3 июня Бриггс должен был провести бой за вакантный титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA с 44-летним пуэрториканцем Фресом Окендо (37-8, 24 КО), однако после положительной допинг-пробы поединок оказался под угрозой срыва.

Отметим, что это не первый допинг- скандал с участием Бриггса. В 2009 году его допинг-проба дала положительный результат на стероиды, после чего он был отстранен на 90 дней.
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