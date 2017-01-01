Мейвезер: Макгрегор подписал контракт? Я свяжусь с командой, и мы все обсудим

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший (49-0, 26 КО) заявил, что рассмотрит контракт на бой с Конором Макгрегором в ближайшее время.«Если он подписал контракт, то я работаю над этим, — приводит слова Мейвезера-младшего MMA Fighting. - Когда я вернусь в США, я позвоню Элу Хэймону и Леонарду Эллербе, и мы обсудим наш следующий шаг. И когда мы его сделаем, он будет значительным. Вы знаете, когда дерется Флойд Мейвезер — это история.Говорят, что Конор подписал свою часть контракта. Я жду возможности подписать свою. Я еще не сделал этого, но когда вернусь домой, то свяжусь со своей командой, и мы всё обсудим».