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Мейвезер: Моя карьера, возможно, еще не завершена

Мейвезер: Моя карьера, возможно, еще не завершена

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (49-0, 26 КО) заявил, что, возможно, его карьера еще не закончена, намекнув, таким образом, на предстоящий бой с Конором Макгрегором.

«Если мой бой с Макгрегором состоится, а я думаю, что так оно и будет, я бы хотел, чтобы в андеркарде этого поединка выступили ребята из моей промоутерской компании — Джервонта Дэвис и Джек Баду. У меня была отличная карьера, и, возможно, она еще не завершена. Может быть, бой с Макгрегором станет 50-м для меня, посмотрим».

Ранее сообщалось, что Макгрегор подписал контракт на бой с Мейвезером.

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По материалам: Газета.ru
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