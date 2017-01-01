Мейвезер: Моя карьера, возможно, еще не завершена

Сегодня, 18:00 0 | Единоборства / Бокс

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (49-0, 26 КО) заявил, что, возможно, его карьера еще не закончена, намекнув, таким образом, на предстоящий бой с Конором Макгрегором.



«Если мой бой с Макгрегором состоится, а я думаю, что так оно и будет, я бы хотел, чтобы в андеркарде этого поединка выступили ребята из моей промоутерской компании — Джервонта Дэвис и Джек Баду. У меня была отличная карьера, и, возможно, она еще не завершена. Может быть, бой с Макгрегором станет 50-м для меня, посмотрим».







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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (49-0, 26 КО) заявил, что, возможно, его карьера еще не закончена, намекнув, таким образом, на предстоящий бой с Конором Макгрегором.«Если мой бой с Макгрегором состоится, а я думаю, что так оно и будет, я бы хотел, чтобы в андеркарде этого поединка выступили ребята из моей промоутерской компании — Джервонта Дэвис и Джек Баду. У меня была отличная карьера, и, возможно, она еще не завершена. Может быть, бой с Макгрегором станет 50-м для меня, посмотрим». Ранее сообщалось , что Макгрегор подписал контракт на бой с Мейвезером.