Флойд Мейвезер о возможном поединке Дэвиса и Ломаченко

Флойд Мейвезер-младший заявил, что не будет спешить с организацией для своего протеже, 23-летнего американца(18-0, 17 КО), которому принадлежит титул чемпиона мира IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг), объединительного поединка против 29-летнего украинца(8-1, 6 КО), владеющего поясом WBO.«Я уже говорил прежде – никакой спешки, — цитирует Мейвезера BoxingScene. - Как вы, ребята, видите, Ломаченко должен торопиться, потому что ему уже 30 лет. Я не знаю точно, сколько ему, но он должен спешить. А этот парень (Дэвис) всё ещё очень молод. Всему свое время. Но я хочу сказать одно: мы никого не избегаем и не боимся».