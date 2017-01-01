Бриггс провалил допинг-тест в преддверии боя с Окендо

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе 45-летний американец Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 КО) провалил произвольный допинг-тест в преддверии боя против 44-летнего пуэрториканца Фреса Окендо (37-8, 24 КО) за вакантный титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA, сообщает ESPN.Анализ, взятый у Бриггса 14 мая, показал превышение допустимого порога содержания тестостерона в моче боксера в соответствии со стандартами Всемирного антидопингового агентства (WADA).Бриггс имеет право попросить вскрыть пробу В за свой счет, однако ее результаты крайне редко отличаются от образца A.Если информация подтвердится, то бой, запланированный на 3 июня в Голливуде (США) может не состояться.