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Бриггс провалил допинг-тест в преддверии боя с Окендо
Бриггс провалил допинг-тест в преддверии боя с ОкендоБывший чемпион мира в супертяжелом весе 45-летний американец Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 КО) провалил произвольный допинг-тест в преддверии боя против 44-летнего пуэрториканца Фреса Окендо (37-8, 24 КО) за вакантный титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA, сообщает ESPN.

Анализ, взятый у Бриггса 14 мая, показал превышение допустимого порога содержания тестостерона в моче боксера в соответствии со стандартами Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Бриггс имеет право попросить вскрыть пробу В за свой счет, однако ее результаты крайне редко отличаются от образца A.

Если информация подтвердится, то бой, запланированный на 3 июня в Голливуде (США) может не состояться.
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BOXmaniac Сегодня, 15:37
У Бриггса 6 проигранных боев, а не 1.
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