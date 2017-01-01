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Теренс Кроуфорд досрочно победил Феликса Диаса (Видео)

Теренс Кроуфорд досрочно победил Феликса Диаса (Видео)

В Нью-Йорке на арене Madison Square Garden прошел бой чемпиона WBC/WBO в первом полусреднем весе 29-летнего американца Теренса Кроуфорда (31-0, 23 КО) и 33-летнего доминиканца Феликса Диаса (19-2, 9 КО).

Кроуфорд владел преимуществом на протяжении всего поединка и победил техническим нокаутом в десятом раунде. Перед одиннадцатым раундом угол снял Диаса с боя. 

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