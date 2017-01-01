Теренс Кроуфорд досрочно победил Феликса Диаса (Видео)

Сегодня, 11:35 124 | Бокс / Видео

В Нью-Йорке на арене Madison Square Garden прошел бой чемпиона WBC/WBO в первом полусреднем весе 29-летнего американца Теренса Кроуфорда (31-0, 23 КО) и 33-летнего доминиканца Феликса Диаса (19-2, 9 КО).



Кроуфорд владел преимуществом на протяжении всего поединка и победил техническим нокаутом в десятом раунде. Перед одиннадцатым раундом угол снял Диаса с боя.



В Нью-Йорке на арене Madison Square Garden прошел бой чемпиона WBC/WBO в первом полусреднем весе 29-летнего американца Теренса Кроуфорда (31-0, 23 КО) и 33-летнего доминиканца Феликса Диаса (19-2, 9 КО).Кроуфорд владел преимуществом на протяжении всего поединка и победил техническим нокаутом в десятом раунде. Перед одиннадцатым раундом угол снял Диаса с боя.