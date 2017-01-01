Бой Ломаченко — Салидо может пройти в августе

Реванш между чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) 29-летним украинцем Василием Ломаченко (8-1, 6 КО) и 36-летним мексиканцем Орандо Салидо (43-13-4, 30 КО) может состояться в августе. Об этом заявил менеджер мексиканца Шон Гиббонс.«29 мая мы планируем закрыть сделку с Бобом Арумом по поводу реванша между Ломаченко и Салидо, — приводит слова Гиббонса RingTV. - Мы хотим это сделать после боя Орландо 27 мая. Встреча может пройти в августе в Лос-Анджелесе или Чикаго.Василий говорит, что в повторном поединке нет смысла, но если это так, то пусть забудет эту ситуацию. В конце концов, Орландо стал старше, а Ломаченко — лучше. Но мы посмотрим, как сложится бой, ведь у него не было более сильного оппонента, чем Салидо».Отметим, что в марте 2014 года Василий Ломаченко потерпел единственное поражение на профессиональном ринге, уступив Орландо Салидо разделённым решением судей.