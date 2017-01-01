Фьюри: Настоящий чемпион — я, а не Джошуа, Уайлдер и Паркер

Сегодня, 10:28 138 | Единоборства / Бокс

Британский боксёр



«Я всё ещё являюсь чемпионом по версии Ring Magazine, поэтому если они хотят стать чемпионами, то должны побить меня. Я просто хочу доказать, насколько я хорош, я собираюсь вернуться после двух лет вне ринга», — цитирует Фьюри RTE.



Ранее сообщалось, что Фьюри, вероятнее всего, придётся

Британский боксёр Тайсон Фьюри считает, что нынешние обладатели чемпионских поясов в тяжёлом весе Энтони Джошуа (IBF/IBO/WBA Super), Деонтей Уайлдер (WBC) и Джозеф Паркер (WBO) не могут считаться настоящими чемпионами, пока не победят его.«Я всё ещё являюсь чемпионом по версии Ring Magazine, поэтому если они хотят стать чемпионами, то должны побить меня. Я просто хочу доказать, насколько я хорош, я собираюсь вернуться после двух лет вне ринга», — цитирует Фьюри RTE.Ранее сообщалось, что Фьюри, вероятнее всего, придётся отложить своё возвращение на ринг до следующего года