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Фьюри: Настоящий чемпион — я, а не Джошуа, Уайлдер и Паркер

Фьюри: Настоящий чемпион — я, а не Джошуа, Уайлдер и Паркер

Британский боксёр Тайсон Фьюри считает, что нынешние обладатели чемпионских поясов в тяжёлом весе Энтони Джошуа (IBF/IBO/WBA Super), Деонтей Уайлдер (WBC) и Джозеф Паркер (WBO) не могут считаться настоящими чемпионами, пока не победят его.

«Я всё ещё являюсь чемпионом по версии Ring Magazine, поэтому если они хотят стать чемпионами, то должны побить меня. Я просто хочу доказать, насколько я хорош, я собираюсь вернуться после двух лет вне ринга», — цитирует Фьюри RTE.

Ранее сообщалось, что Фьюри, вероятнее всего, придётся отложить своё возвращение на ринг до следующего года.
По материалам: Чемпионат.com
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