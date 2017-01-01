Тони Белью об Александре Усике (Видео)

Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), британец Тони Белью (28-2-1, 18 КО) отдает должное чемпиону мира по версии WBO украинцу Александру Усику (12-0, 10 КО), называя его блестящим боксером, но считает себя лучшим в мире в крузервейте. Тони готов встретиться с украинцем, однако сказал, что для этого нужно , чтобы имя Усика в мире бокса поднялось до уровня его имени.
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