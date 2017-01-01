Флойд Мейвезер отказался комментировать подписание контракта Макгрегором

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший отказался комментировать информацию по поводу подписания звездой UFC Конором Макгрегором контракта на бой с ним. На пресс-конференции перед боем Джервонта Дэвис – Лиам Уолш у Мэйвезера спросили, как продвигаются дела с переговорами о бое против Конора Макгрегора.«Это пресс-конференция Лиама Уолша и Джервонты Дэвиса, и давайте сосредоточимся на них. Это полное неуважение к двум этим бойцам — на их пресс-конференции давайте говорить о них. Они оба заслужили уважение», — цитирует Мейвезера Boxing Scene.