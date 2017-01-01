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Флойд Мейвезер: Я хочу дать миру то, что он хочет видеть — бой с Макгрегором

Флойд Мейвезер: Я хочу дать миру то, что он хочет видеть — бой с Макгрегором

Флойд Мейвезер-младший в очередной раз сказал, что поединок со звездой UFC Конором Макгрегором является единственным боем, ради которого он готов выйти из отставки.

«Существует только один бой, который имеет смысл с точки зрения бизнеса. Я вышел из отставки, потому что я бизнесмен, и я хочу дать миру то, что он хочет видеть. Макгрегор — боец, и я боец. Этот бой хотят увидеть болельщики», — цитирует Мейвезера BoxingScene.

Также американец прокомментировал недавние слова президента UFC Дэны Уайта, который сообщил, что уже согласовал условия организации боя с Конором Макгрегором и теперь будет договариваться с командой Мейвезера. «У меня есть команда для переговоров, и как только их сторона с нами свяжется, бой случится», — отметил Флойд.

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По материалам: Чемпионат.com
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