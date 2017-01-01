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Фьюри о Джошуа: Большой пауэрлифтер, рассчитывающий на один удар - это же мечта для боксера

Фьюри о Джошуа: Большой пауэрлифтер, рассчитывающий на один удар - это же мечта для боксера

Несмотря на то, что возвращение экс-чемпиона Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО) в бокс затягивается на неопределенное время, «Цыганский принц» уже сейчас задирает своего соотечественника, обладателя поясов IBF/IBO/WBA Super в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), словно их бой состоится через несколько месяцев.

«Если бы можно было создать идеального противника для меня, то это был бы Джошуа, — заявил Тайсон на канале 2FM в передаче Game On, объяснив: — Большой пауэрлифтер, рассчитывающий на один удар. Это же мечта для боксёра. Ему даже не нужно выбрасывать миллион ударов, чтобы устать; после четырёх-пяти раундов он подсядет от того, что таскает на себе всю эту массу. Потому у него уходит столько же времени, чтобы нащупать второе дыхание.

Когда один гоняется за нокаутом, а другой в это время напаривает его по очкам, то первому крайне редко удаётся добиться своего. Боксёр против бойца, технарь против амбала. Самый противоречивый дядька  против хорошего мужика Джошуа. Великолепный ирландец против надежды Британии. Грядёт отменная встреча», — пиарит Фьюри потенциальный бой.
По материалам: vringe.com
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