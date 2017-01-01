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Хргович: Кличко одержал моральную победу в бою с Джошуа

Хргович: Кличко одержал моральную победу в бою с Джошуа

Бронзовый призер Олимпийский Игр 2016 года в супертяжелом весе хорват Филип Хргович, помогавший украинцу Владимиру Кличко готовиться к бою с британцем Энтони Джошуа в качестве спарринг-партнера, заявил, что впечатлен выступлением как Джошуа, так и Кличко в этом бою. Украинца, несмотря на его поражение, он считает моральным победителем, поскольку тот провел бой просто блестяще для боксера его возраста и лучше выступить не мог.

«Мы бесспорно стали свидетелями одного из лучших боев в истории супертяжелого дивизиона, - отметил Хргович.  - Во всех аспектах этого благородного искусства. Две разных боксерских школы, два разных поколения. Это был просто праздник бокса! Королевская весовая категория наконец-то вернула себе принадлежащие ей по праву ведущие позиции.

Мои поздравления Энтони Джошуа - он показал все качества настоящего чемпиона, а бокс получил новую яркую мега-звезду, которую ждет блестящее будущее.

Но, несмотря на результат, для меня моральным победителем в этом бою является Владимир Кличко. С первой и до последней секунды боя я был очарован его решимостью и его желанием вернуться на вершину в бою с очень опасным противником. Он феноменально адаптировался тактически и на протяжении всего боя делал именно то, что и должен был делать.

Я очень горжусь тем, что хотя бы в некоторых аспектах имел отношение к этому историческому зрелищу».
По материалам: Boxingnews
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