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Стиверн: У Кличко два поражения подряд, ему больше 40 лет. На его месте завершил бы карьеру

Стиверн: У Кличко два поражения подряд, ему больше 40 лет. На его месте завершил бы карьеру

Бывший обладатель пояса WBC в супертяжелом весе 38-летний канадец Бермэйн Стиверн (25-2-1, 21 КО) считает, что Владимиру Кличко (64-5, 53 КО) стоит завершить карьеру после проигранного боя с Энтони Джошуа (19-0, 19 КО).

«Это был хороший бой, - цитирует Стиверна FightSpace. - Джошуа продемонстрировал большое мужество: упал, поднялся, вернулся и сделал то, что должен был. Он – молодой лев и молодая суперзвезда.

На месте Кличко я закончил бы карьеру. У него два поражения подряд, ему больше 40 лет. У него была большая карьера, отличная карьера.

У него был шанс нокаутировать Джошуа, но он позволил сопернику сорваться с крючка».
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