Стиверн: У Кличко два поражения подряд, ему больше 40 лет. На его месте завершил бы карьеру

Сегодня, 13:19 167 | Единоборства / Бокс

Бывший обладатель пояса WBC в супертяжелом весе 38-летний канадец Бермэйн Стиверн (25-2-1, 21 КО) считает, что



«Это был хороший бой, - цитирует Стиверна FightSpace. - Джошуа продемонстрировал большое мужество: упал, поднялся, вернулся и сделал то, что должен был. Он – молодой лев и молодая суперзвезда.



На месте Кличко я закончил бы карьеру. У него два поражения подряд, ему больше 40 лет. У него была большая карьера, отличная карьера.



У него был шанс нокаутировать Джошуа, но он позволил сопернику сорваться с крючка».

Бывший обладатель пояса WBC в супертяжелом весе 38-летний канадец Бермэйн Стиверн (25-2-1, 21 КО) считает, что Владимиру Кличко (64-5, 53 КО) стоит завершить карьеру после проигранного боя с Энтони Джошуа (19-0, 19 КО).«Это был хороший бой, - цитирует Стиверна FightSpace. - Джошуа продемонстрировал большое мужество: упал, поднялся, вернулся и сделал то, что должен был. Он – молодой лев и молодая суперзвезда.На месте Кличко я закончил бы карьеру. У него два поражения подряд, ему больше 40 лет. У него была большая карьера, отличная карьера.У него был шанс нокаутировать Джошуа, но он позволил сопернику сорваться с крючка».