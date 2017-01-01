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Названа возможная дата реванша Энтони Джошуа и Владимира Кличко

Названа возможная дата реванша Энтони Джошуа и Владимира Кличко

Пока Владимир Кличко (64-5, 53 КО) отдыхает в кругу семьи во Флориде, обдумывая возможный реванш с Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), промоутер последнего Эдди Хирн уже работает в данном направлении, подбирая оптимальный вариант с датой и местом повторного поединка.

«Я уверен, что Кличко захочет провести реванш, так что мы уже ищем подходящие даты, – отметил Хирн в интервью The Independent. – Стадион Principality Stadium в Кардифе не будет доступен в ноябре из-за регби, потому мы рассматриваем 28 октября. Также будет доступна большая часть декабря, но я не хочу настолько затягивать (проведение боя), потому мы рассматриваем варианты и с MGM Grand в Вегасе, Китаем и Дубаем.

Джошуа повредил плечо, у Кличко также был сложный бой, который он завершил с разбитым лицом. Впереди ещё две недели мая, потом весь июнь, а уже после этого они задумаются о возвращении в тренировочные залы. Но даже если начать подготовку в августе, то для неё будет весь сентябрь и октябрь, так что 28 октября подходит в самый раз».

Напомним, что 29 апреля в Лондоне Джошуа остановил Кличко в 11-м раунде поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
По материалам: vringe.com
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Бой Джошуа — Кличко, скорее всего, состоится 10 декабря
 
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