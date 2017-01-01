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Башир: Джошуа — единственный, кто сейчас будет фаворитом в бою с Усиком
Башир: Джошуа — единственный, кто сейчас будет фаворитом в бою с Усиком Известный американский тренер Джеймс Али Башир в интервью vRINGe.com высоко оценил  перспективы своего бывшего подопечного, действующего чемпиона мира WBO в категории до 90,7 кг Александра Усика (12-0, 10 КО).

- Усик - №1 в дивизионе?
- Да. Он — лучший в крузервейте. Но, чтобы быть уверенным в этом, надо посмотреть, как он будет выглядеть против топ-оппонента. Как он будет выглядеть, когда его класс и класс его оппонента будет примерно равный. Вот тогда мы и получим ответ.

- Кто угроза №1 для Усика в дивизионе?
- Есть несколько парней. И если Лебедев, как мне кажется, уже на финишной прямой своей карьеры, то огромную опасность несут Гассиев и Бриедис. Это — новые чемпионы, молодые, голодные. Они — настоящая угроза. Возможно, не сейчас, а в будущем, но…

- Кто опаснее?
- Бриедис лучше как боксёр, Гассиев лучше как панчер.

- Кто стилистически опаснее для Усика?
- Гассиев. Бриедис будет боксировать, Гассиев будет давить, прессинговать. Он заставит Сашу работать на пределе возможностей, всё время находиться в движении.

Кстати, Усик отлично понимает английский. И даже очень неплохо разговаривает. Намного лучше, чем Вам кажется. Очень сильный характер. Если бы я его тренировал, уже сейчас искал бы возможности встречи с Паркером или Уайлдером. Я знаю, о чём говорю — 2 года с ним работал. Он — из тех, кто найдёт путь к победе. Даже на краю, даже когда подводит «дыхалка», он найдёт ресурсы, он найдёт возможность победить. Поэтому, если Гассиев или Бриедис примут бой, лучше им быть готовыми на все 100%.

- Усик в супертяжёлом весе. Ваше мнение?
- Усик будет успешен в хэвивейте. Благодаря своему мастерству, IQ, характеру, антропометрии. Думаю, он повторит путь Холифилда», - считает Али Башир.

- Но ведь в хэвивейте сейчас в топе настоящие атлеты: Джошуа, Уайлдер, Кличко...
- Ему поможет его IQ. И характер. У него огромная карьера в любителях. Ему приходилось встречаться с разными оппонентами, в т.ч. с теми, кто был выше и у кого были руки подлиннее. Очень сложно пришлось бы в поединке против Энтони Джошуа. Это — самый сложный тест. Но, как мне кажется, через пару лет он будет готов и к Джошуа. А сейчас, Джошуа — единственный боксер в мире, кого я считаю фаворитом в противостоянии с Усиком. А остальных он может побеждать и сейчас: и Паркера, и Уайлдера. Повторюсь, самый сложный тест — это Джошуа.
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