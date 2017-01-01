Гвоздик остался без соперника в финальном элиминаторе WBC

Сегодня, 13:26 0 | Единоборства / Бокс

Американский боксер Джо Смит (23-1, 19 КО), который должен был стать соперником украинца Александра Гвоздика (13-0, 11 КО) в отборочном бою за звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг), не будет боксировать с украинцем - вместо этого он проведет бой с кубинцем Салливаном Баррерой (19-1, 14 КО).



Поединок Джо Смита с Салливаном Баррерой состоится 15 июля в Инглвуде, США.



Напомним, последний раз Гвоздик выходил в ринг 8 апреля в США против кубинца Юниески Гонсалеса (18-3, 14 КО),

Американский боксер Джо Смит (23-1, 19 КО), который должен был стать соперником украинца Александра Гвоздика (13-0, 11 КО) в отборочном бою за звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг), не будет боксировать с украинцем - вместо этого он проведет бой с кубинцем Салливаном Баррерой (19-1, 14 КО).Поединок Джо Смита с Салливаном Баррерой состоится 15 июля в Инглвуде, США.Напомним, последний раз Гвоздик выходил в ринг 8 апреля в США против кубинца Юниески Гонсалеса (18-3, 14 КО), одержав победу техническим нокаутом в третьем раунде . В этом бою украинец завоевал вакантный титул WBO-NABO и защитил титул NABF в полутяжелом весе

По материалам: Boxingnews