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Джошуа: Планирую боксировать до возраста Кличко

Джошуа: Планирую боксировать до возраста Кличко

Чемпион мира в супертяжtлом весе по версиям WBA Super/IBF/IBO Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) рассказал, что планирует боксировать еще более 10 лет.

«Я хочу боксировать еще 10-12 лет, - приводит слова Джошуа Mirror. - Вероятно, я буду выступать до возраста Владимира Кличко, все будет зависеть от моего здоровья. Но я не собираюсь быть чемпионом просто для того, чтобы иметь возможность что-то купить. Суть в том, что пока ты голоден, это перевешивает все, в том числе и талант.

Я все еще не там, где мне хочется быть, но я расту и медленно иду к своей цели».
По материалам: Чемпионат.com
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