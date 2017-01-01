Джошуа: Планирую боксировать до возраста Кличко

Сегодня, 12:57 0 | Единоборства / Бокс

Чемпион мира в супертяжtлом весе по версиям WBA Super/IBF/IBO Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) рассказал, что планирует боксировать еще более 10 лет.



«Я хочу боксировать еще 10-12 лет, - приводит слова Джошуа Mirror. - Вероятно, я буду выступать до возраста



Я все еще не там, где мне хочется быть, но я расту и медленно иду к своей цели».

Чемпион мира в супертяжtлом весе по версиям WBA Super/IBF/IBO Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) рассказал, что планирует боксировать еще более 10 лет.«Я хочу боксировать еще 10-12 лет, - приводит слова Джошуа Mirror. - Вероятно, я буду выступать до возраста Владимира Кличко , все будет зависеть от моего здоровья. Но я не собираюсь быть чемпионом просто для того, чтобы иметь возможность что-то купить. Суть в том, что пока ты голоден, это перевешивает все, в том числе и талант.Я все еще не там, где мне хочется быть, но я расту и медленно иду к своей цели».