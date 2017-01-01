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Тренер Джошуа: Бой с Кличко — полезный урок и бесценный опыт

Тренер Джошуа: Бой с Кличко — полезный урок и бесценный опыт

Роберт Маккрэкен, тренер чемпиона мира в суперятжелом весе по версиям IBF/IBO/ WBA Super Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) уверен, что драматичный и зрелищный бой с Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) стал отличным опытом для его подопечного.

«Он многому научился в этом бою, — приводит слова коуча Boxingscene. — По ходу поединка он порой был скован, а вся эта шумиха вокруг мегафайта позволила Кличко немного подавить Энтони. Но в том-то и смысл бокса: в обучении. Джош использует урок этого боя, как всегда выносит что-то из каждого боя».

«Когда он потряс Кличко, то набросился, вымахался, а уже в следующем раунде Владимир начал его прессовать. Энтони очень круто восстановился после той плюхи справа. Вот это был камбэк! Он перегруппировался, оставался спокоен, и выплыл, завершив все блестящим нокаутом. Это огромный и полезный опыт».
 
Если Кличко решит в течение трёх недель, что ему нужен матч-реванш, этот поединок состоится осенью. Если украинец решит, что в ответном бое смысла нет, Джошуа, скорее всего, сразится с обязательным претендентом по версии IBF болгарином Кубратом Пулевым.
По материалам: vringe.com
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