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Джеймс Тони в прощальном бою одержал досрочную победу
Джеймс Тони в прощальном бою одержал досрочную победуВ ночь с 13 на 14 мая экс-чемпион в трех весовых категориях 48-летний американский ветеран Джеймс Тони (77-10-3, 47 КО) в рамках вечера бокса в Ипсиланти (штат Мичиган, США) вышел в ринг после 19-месячного простоя  одержал досрочную победу над свои соотечественником Майком Шеппардом (24-21-2, 10 КО).

На кону 12-раундового боя стоял второстепенный титул по версии Всемирной боксерской федерации (WBF). В шестом раунде Джеймс Тони потряс своего оппонента и добился досрочной победы - ТКО 6.

WBF — седьмая по значимости боксерская организация, создана в 1990 году.

По словам Тони это был его прощальный поединок после почти 30 летней профессиональной карьеры.

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