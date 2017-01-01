Пьяного Чавеса в компании девиц обокрали на гонорарный чек

После поражения от Сауля Альвареса, послематчевых споров со своим тренером о причинах фиаско, заявлений отца о том, что «пора карьеру завершать» и прочих неприятностей, мексиканца Хулио Сесара Чавеса-младшего (50-3-1, 32 КО) ещё и обокрали. Об этом сообщает ESPN Deportes.
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