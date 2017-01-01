Пьяного Чавеса в компании девиц обокрали на гонорарный чек

После поражения от Сауля Альвареса, послематчевых споров со своим тренером о причинах фиаско, заявлений отца о том, что «пора карьеру завершать» и прочих неприятностей, мексиканца Хулио Сесара Чавеса-младшего (50-3-1, 32 КО) ещё и обокрали. Об этом сообщает ESPN Deportes.По словам его жены, Фриды, боксёр стал жертвой мошенников. После боя в сети появились видео, на которых крепко выпивший Хулио балагурит в компании нескольких женщин с предположительно низким уровнем социальной ответственности.Его супруга заявила, что в баре Чавеса повстречал некий «британский фан», который купил боксёру и его приятелям пару стопок, а затем привёл в номер отеля женщин.«Мне он не рассказал, так как знал, что я буду злиться. Теперь, когда я посмотрела эти видео... Я знаю, ничего не было этакого», —заявила благоверная невезучего бойца.После пирушки в отеле выяснилось, что из номера Чавеса пропали часы Hublot за $40 тысяч, гонорарный чек за бой с Канело, мобильник и другие вещи.