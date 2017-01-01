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Пьяного Чавеса в компании девиц обокрали на гонорарный чек

Пьяного Чавеса в компании девиц обокрали на гонорарный чек, часы и мобильник

После поражения от Сауля Альвареса, послематчевых споров со своим тренером о причинах фиаско, заявлений отца о том, что «пора карьеру завершать» и прочих неприятностей, мексиканца Хулио Сесара Чавеса-младшего (50-3-1, 32 КО) ещё и обокрали. Об этом сообщает ESPN Deportes.

По словам его жены, Фриды, боксёр стал жертвой мошенников. После боя в сети появились видео, на которых крепко выпивший Хулио балагурит в компании нескольких женщин с предположительно низким уровнем социальной ответственности.

Его супруга заявила, что в баре Чавеса повстречал некий «британский фан», который купил боксёру и его приятелям пару стопок, а затем привёл в номер отеля женщин.

«Мне он не рассказал, так как знал, что я буду злиться. Теперь, когда я посмотрела эти видео... Я знаю, ничего не было этакого», —заявила благоверная невезучего бойца.

После пирушки в отеле выяснилось, что из номера Чавеса пропали часы Hublot за $40 тысяч, гонорарный чек за бой с Канело, мобильник и другие вещи.

По материалам: vringe.com
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