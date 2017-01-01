Боб Арум: Я обязан организовать фанатам бой между Пакьяо и Кроуфордом

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, дал понять, что в будущем не исключает поединка между чемпионом мира по версии WBO и WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) 29-летним американцем Теренсом Кроуфордом (30-0, 21 КО) и чемпионом по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) 38-летним филиппинцем Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО).«У Теренса бой будет в мае, у Мэнни — в июле. Если они пройдут своих соперников, то посмотрим, — приводит слова Арума BoxingScene. - Будет ли их встреча привлекательной? Готов поспорить, что да. Фанаты хотят этого боя и поддержат его организацию.Мэнни — великий боец и великий чемпион. Я люблю его, он из того типа парней, который не боится выходить в ринг с кем-либо. Кроуфорд — восходящая звезда бокса, так что все хотели бы посмотреть на такой бой. Но это всё, что я могу сейчас сказать.Я согласен с утверждением, что это то, что хотят видеть зрители, а если зрители хотят, то промоутер обязан организовать такой бой».