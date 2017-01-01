Уайлдер: Мой поединок с Джошуа – более значимое событие, чем бой Головкин – Альварес

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО), считает, что его поединок против чемпиона WBA/IBF Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) может стать для бокса более масштабным событием, чем бой Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) против Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО).
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