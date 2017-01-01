Уайлдер: Мой поединок с Джошуа – более значимое событие, чем бой Головкин – Альварес

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО), считает, что его поединок против чемпиона WBA/IBF Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) может стать для бокса более масштабным событием, чем бой Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) против Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО).«Мы говорим о некрупных ребятах. Мы говорим о бое, который может пройти 12 раундов, – приводит слова Уайлдера Boxingscene. – Когда ты говоришь о больших парнях, то непонятно, продлится ли бой дольше первого раунда. Ты не знаешь, кто будет нокаутирован. В этом смысл схваток тяжеловесов – когда люди приходят на бой, они ждут нокаут.Они [бойцы более легких весов] хороши с точки зрения навыков и скорости. Иногда вы видите нокауты в их боях. Иногда, нет. У Головкина и Альвареса определенно есть нокаутирующая мощь, особенно у Головкина. Но бои делают стили, поэтому мы не знаем, случится ли в этом бою нокаут или нет. Понятно, что это будет, как минимум, хороший бой. Мы это понимаем, зная, что уже сделали оба этих бойца. Но в бою большого тяжа Деонтея Уайлдера против Энтони Джошуа останется только один.Мы все понимаем, что тяжелый вес – самые сливки бокса. И так будет всегда, независимо от того, что происходит в других весах. Никакого неуважения к бойцам. Я уважаю всех, кто выходит на ринг, и, рискуя жизнью, зарабатывает деньги, чтобы прокормить себя и свои семьи. Я снимаю перед ними шляпу. Но, как я и сказал, тяжелый вес – сливки бокса. Сейчас дивизион на большем подъеме. И дальше будет только круче. Я это чувствую».