Реванш Джошуа–Кличко готовы принять пять стран

Сегодня, 13:17 0 | Единоборства / Бокс

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«Мы говорим о Китае, Дубае, Катаре, Америке и Кардиффе, – цитирует Хирна Sky Sports. - Это может быть невероятная сделка – отправиться в другую странну. К концу июня мы должны знать, куда отправимся (на реванш)».



Напомним, что первый поединок Джошуа-Кличко состоялся 29 апреля на лондонском «Уэмбли». В присутствии 90-тысячной аудитории Энтони остановил Владимира в 11-м раунде.

Если Владимир Кличко (64-5, 53 КО) решит провести реванш с Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), этот поединок имеет все шансы состояться за пределами Великобритании. Об этом заявляет промоутер Джошуа Эдди Хирн, по словам которого, это может быть и MGM Grand в Лас-Вегасе, и Азия, и Ближний Восток.«Мы говорим о Китае, Дубае, Катаре, Америке и Кардиффе, – цитирует Хирна Sky Sports. - Это может быть невероятная сделка – отправиться в другую странну. К концу июня мы должны знать, куда отправимся (на реванш)».Напомним, что первый поединок Джошуа-Кличко состоялся 29 апреля на лондонском «Уэмбли». В присутствии 90-тысячной аудитории Энтони остановил Владимира в 11-м раунде.