У Джошуа только два варианта на осень — промоутер

Сегодня, 13:04 0 | Единоборства / Бокс

Промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) Эдди Хирн внёс ясность со следующим поединком своего подопечного, который состоится осенью этого года. По словам функционера, если



«У нас есть обязательный претендент Кубрат Пулев, а также Владимир Кличко, если он захочет провести ещё один бой, – сказал Хирн в интервью Sky Sports. – Болельщики и телевизионщики хотят этого. У Владимира сейчас двухнедельный отпуск, после которого он примет решение о возвращении. Если Владимир захочет (реванш), то есть ощущение, что это и будет следующим боем Джошуа. Но если нет – это однозначно будет Пулев».



Промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) Эдди Хирн внёс ясность со следующим поединком своего подопечного, который состоится осенью этого года. По словам функционера, если Владимир Кличко (64-5, 53 КО) захочет реванш, то Джошуа проведёт повторный поединок с украинцем. Если же Владимир решит, что реванш ему ни к чему, соперником Энтони станет обязательный претендент по версии IBF Кубрат Пулев (25-1, 13 КО).«У нас есть обязательный претендент Кубрат Пулев, а также Владимир Кличко, если он захочет провести ещё один бой, – сказал Хирн в интервью Sky Sports. – Болельщики и телевизионщики хотят этого. У Владимира сейчас двухнедельный отпуск, после которого он примет решение о возвращении. Если Владимир захочет (реванш), то есть ощущение, что это и будет следующим боем Джошуа. Но если нет – это однозначно будет Пулев».