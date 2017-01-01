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Ломаченко: Для меня, как для боксера, Салидо – это шаг назад

Ломаченко: Для меня, как для боксера, Салидо – это шаг назад

Чемпион мира во втором полулегком весе (до 59 кг) по версии WBO Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) больше всего времени проводит в родном Белгород-Днестровском и в США, где готовиться к своим поединкам.

В  интервью «Обозревателю» Ломаченко поделился мнением относительно своего поединка с американцем Джейсоном Сосой (20-2-4, 15 КО), состоявшегося 8 апреля в США, в котором украинец одержал досрочную победу, а также возможного реванша против мексиканца Орландо Салидо (43-13-4, 30 КО).

- В каком соотношении у тебя сейчас распределено время между Украиной и США?
- Я живу в Украине постоянно, здесь мой дом, здесь моя семья. В Штаты летаю только на бои и, конечно, для подготовки. Каждый бой – получается два месяца. То есть, если в этом году буду выходить в ринг трижды, то полгода придется пробыть там. В прошлом году было, например, два боя, соответственно сами можете посчитать. В том, чтобы задерживаться дольше, нет необходимости, недвижимости там я тоже не имею. Когда проходят сборы то постоянно живу там в арендованном жилье, тренируюсь в арендованной зале.

- Наверное, тренируешься в Соединенных Штатах не только из-за процесса акклиматизации?
- Да, там значительно больший выбор боксеров, это огромный котел и там можно выбрать себе команду под любого соперника. Скажу, возможно, несколько грубовато, но там огромная конюшня, где можно подобрать себе спарринг-партнеров. В Украине такого ассортимента нет, здесь большинство боксеров мне знакомы достаточно давно, со многими из них мы пересекались уже.

- Сам прошедший бой как расцениваешь? Как соперник?
- Ничем не удивил, хороший боксер, но не экстра-класса, пожалуй, Уолтерс в этом плане был интереснее. Хотя, как воин, Соса проявил себя лучше, здесь его угол попросил остановки боя, а тот сам отказался. Соса хотел продолжать.

- Не расстроился, что снова до нокаута дело не дошло?
- Я уже был очень близок для того чтобы его раскусить, не хватило немного. Я шел по своему плану и нашел нужные мне места, мне так показалось, так что думаю дожать мог совсем скоро.

- История с жестами тореро облетела все социальные медиа, кое-кто начал говорить, что это твоя заготовка…
- В боксе к такому невозможно подготовиться, никто не знает как пойдет бой. Это была простая естественная реакция на действия оппонента. Он несколько раз в то время выставлял голову и шел вперед ней, будто рогами, поэтому у меня и возникли такие ассоциации.

- Кто был бы для тебя интересным соперником в следующем поединке?
- Я доверяю своему промоутеру в этом вопросе. Кого подберут, тот и будет самым интересным. Я уже говорил, что меня интересуют поединки с действующими чемпионами.

- А реванш с Салидо?
- Для меня, как для боксера, Салидо – это шаг назад. Я из этого боя вряд ли смогу взять для себя что-то новое, что-то интересное и полезное. Зачем тратить время только для того, чтобы закрыть какие-то вопросы из прошлого. После того боя мне и так все ясно, но если промоутеры договорятся, то буду соревноваться. Пока точно о следующем бое мне еще ничего не говорили, думаю, что будет проходить он в конце лета.
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