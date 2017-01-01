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Питер Фьюри: Думаю, что реванш Джошуа — Кличко состоится
Питер Фьюри: Думаю, что реванш Джошуа — Кличко состоитсяПитер Фьюри, дядя и тренер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО), полагает, что повторный поединок между Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) и Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) всё-таки состоится.

«В конце поединка Владимир дал восстановиться Джошуа, и Энтони получил шанс совершить очередной спурт, — приводит слова Питера Фьюри Worldboxingnews. - Я не хочу отвечать на вопрос о том, что было бы, если бы Кличко был моложе. В то время такой бой мог не состояться. Он случился сейчас, и победил сильнейший.

Я думаю, что мы увидим реванш, потому что это был очень интересный бой. Кличко будет пересматривать его и мучить себя вопросом: «Почему я не добил его?»

В целом же, я полагаю, что время настигло украинца. Он не смог показать свою скорость, и это тот компонент, которого не хватало. Мне кажется, он не смог добить Джошуа именно из-за возраста».
По материалам: Чемпионат.com
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