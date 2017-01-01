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Крис Берд: Шэннон Бриггс нокаутирует Энтони Джошуа

Шеннон Бриггс и Крис Берд

Один из двух тренеров американского ветерана Шеннона Бриггса (60-6-1, 53 KO), экс-чемпион мира Крис Берд, настолько уверен в силах подопечного, что поставит на 45-летнюю «Пушку» в гипотетическом бою с возможным лидером дивизиона Энтони Джошуа (19-0, 19 КО).

«Скажу вам, причем от всей души: он сейчас — лучший супертяжеловес на планете, —заявил Берд BoxingScene. — Да, я вижу этих молодых парней, этого Энтони Джошуа... В общем, когда смотрел его бой с Кличко, то подумал: "Черт побери, Шеннон же его нокаутирует". Да, он нокаутирует Джошуа, которому нет еще и 30-ти. А Бриггсу уже 45 и он вкалывает на тренировках — дай боже. Я понимаю в супертяжах. И этот дядька такой взрывной. Летс гоу, чемп!

Ему 45 и он все еще обожает учиться. Это прикольно, потому что большинство в таком возрасте считает, что и так уже все знает. Вы себе не представляете, как он хочет победить Окендо. У него есть мощь, скорость, взрыв и атлетизм», — отметил Крис.

В свое время Берд (41-5-1, 22 КО) завоевал титулы IBF и WBO в супертяжелом весе, завершив карьеру в 2009 году.

Напомним, 3 июня в Голливуде Бриггс проведет бой против Фреса Окендо (37-8, 24 KO). На кону будет стоять вакантный титул WBA в тяжелом весе.
По материалам: vringe.com
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