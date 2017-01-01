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Фьюри о Джошуа: Амбал с шансом панчера, без работы ног, скорости и выносливости

Фьюри о Джошуа: Амбал с шансом панчера, без работы ног, скорости и выносливости

Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) продолжает троллить потенциального лидера супертяжёлого веса (свыше 90,7 кг) Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) — примерно так, как пару лет назад делал накануне боя с Владимиром Кличко.

«Ранее я говорил, что бой с Кличко будет самым лёгким в моей карьере, а теперь сдвигаю фокус на Джошуа. Бой с ним будет самым лёгким, — цитирует Тайсона Sky Sports. — Уж я-то знаю, что он из себя представляет: здоровенный чувак с панчерским шансом. Вот и всё. Ни работы ног, ни скорости, ни выносливости там нет. Я буду кружить и боксировать.

Я теперь вне закона в боксе. Что ж, мне это по душе. Меня уже сто раз списывали со счетов. Сколько раз махали рукой на Али? Запомните: в конце концов я доберусь до них всех, эти ваших топов, и их чистенькие рекорды уплывут», — обещает британец.

Фьюри готовится вернуться в ринг 8 июля в Англии. При этом его боксёрская лицензия всё ещё приостановлена.
По материалам: vringe.com
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