Победитель боя Гвоздик – Смит станет обязательным претендентом на титул WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал проведение боя между украинцем 30-летним Александром Гвоздиком (13-0, 11 КО) и 27-летним американцем Джо Смитом (23-1, 19 КО) как «финального элиминатора» за звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг).При этом, первый номер рейтинга WBC колумбиец Элейдер Альварес сохраняет за собой первоочередное право боя с чемпионом WBC канадцем Адонисом Стивенсоном (28-1, 23 КО).Победитель боя Гвоздик - Смит выйдет на поединок за титул чемпиона мира не раньше следующего года.Напомним, последний раз Гвоздик выходил в ринг 8 апреля в США против кубинца Юниески Гонсалеса (18-3, 14 КО), одержав победу техническим нокаутом в третьем раунде. В этом бою украинец завоевал вакантный титул WBO-NABO и защитил титул NABF в полутяжелом весе