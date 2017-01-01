Катмен Кличко раскрыл подробности инцидента Виталия с Джошуа

Сегодня, 13:24 0 | Единоборства / Бокс

Катмен украинского супертяжеловеса



«Энтони Джошуа подошел поблагодарить Владимира и сказал "fucking good fight!” (вольный перевод - "офигенно классный бой!”), но Виталий услышал только слово "fucking”. Джонатону Бэнксу, у которого хорошие отношения с Джошуа, пришлось стать между ними.



По словам Дюрана, Виталий мог неправильно понять смысл сказанного Джошуа поскольку Энтони говорил быстро и с британским акцентом, а на арене в то время было очень шумно.



«Было так шумно, что я даже не слышал Майкла Баффера. А Виталий все еще остается старшим братом и заботится о младшем», - резюмировал Дюран.



Катмен украинского супертяжеловеса Владимира Кличко Джейкоб Дюран рассказал о том, что спровоцировало инцидент между Виталием Кличко и Энтони Джошуа, когда Джошуа подошел к Владимиру поблагодарить его за бой, а Виталий начал его отталкивать. По словам Дюрана, Виталий Кличко просто неправильно понял Энтони Джошуа.«Энтони Джошуа подошел поблагодарить Владимира и сказал "fucking good fight!” (вольный перевод - "офигенно классный бой!”), но Виталий услышал только слово "fucking”. Джонатону Бэнксу, у которого хорошие отношения с Джошуа, пришлось стать между ними.По словам Дюрана, Виталий мог неправильно понять смысл сказанного Джошуа поскольку Энтони говорил быстро и с британским акцентом, а на арене в то время было очень шумно.«Было так шумно, что я даже не слышал Майкла Баффера. А Виталий все еще остается старшим братом и заботится о младшем», - резюмировал Дюран.

По материалам: Boxingnews