Де ла Хойя: Бой Альварес — Головкин пройдет в 160 фунтах

Генеральный директор промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя сообщил некоторые детали относительно предстоящего боя между 26-летним мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-1, 34 КО) и чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе 36-летним Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) из Казахстана. По словам промоутера мексиканца, бой будет проходить в категории среднего веса (772,6 кг), при этом не будет никакого пункта о регидрации, то есть не будет ограничения веса, выше которого боксёры не могут подняться после официальной церемонии взвешивания.«Это будет настоящий бой в среднем весе, в категории 160 фунтов, — приводит слова де ла Хойи BoxingScene. - Оба парня будут драться в 10-унцевых перчатках. Не будет никакого пункта о регидрации. Это настоящий бой в 160 фунтах, вот и всё».Поединок Головкин-Альварес состоится 16 сентября в США.